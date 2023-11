«Sommerhaus der Stars»-Wiedersehen: Zwei Paare fehlen

«Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt im ‹Sommerhaus›. Daher mussten Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen», erklärt RTL in einem Statement. Um die angespannte Atmosphäre im «Sommerhaus» zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren habe man beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen. «Aus diesen Gründen ist auch eine Teilnahme an der Show ‹Das grosse Wiedersehen› für beide Paare ausgeschlossen.»