«Sommerhaus»-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel bestätigt Trennung

Es kriselte schon im «Sommerhaus»

Wie in der aktuellen Staffel zu sehen ist, kam es bereits im «Sommerhaus» zwischen Sarah Joelle Jahnel und ihrem jetzigen Ex–Partner immer wieder zu Spannungen. «Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm», gestand Jahnel gegenüber den anderen Kandidaten nach einem Streit mit Ersin. Der 37–Jährige soll am Muttertag Blumen gekauft haben – diese seien jedoch offenbar nicht für Jahnel bestimmt gewesen. Auf ihre Nachfrage bestritt er den Kauf. «Bin ich ja schon gewohnt, dass ich von dir nichts bekomme. Dass du jetzt auch noch lügst, ist krass», warf sie ihm vor.