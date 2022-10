Zusammen mit seiner Partnerin Antonia Hemmer (22) gewann Romer am Sonntag den «Kampf der Promipaare». Doch mit seinem Verhalten gegenüber seiner Freundin wurde er zur Hassfigur der Staffel. Sein «krankhafter Ehrgeiz» (so Mitkandidatin Christina Grass, 34) trieb ihn dazu, permanent an der weniger motivierten Antonia herumzumäkeln. In den Spielen brüllte er sie an und beleidigte sie. Wenn sie keine zufriedenstellende Leistung ablieferte, strafte er sie im Haus mit einer kalten Schulter. Wenn er nicht gerade über ihr Gewicht herzog.