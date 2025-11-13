«Sommerhaus»-Star Sarah Joelle Jahnel ist wieder schwanger

Was sie hingegen glasklar macht: Ex–Partner Ersin ist demnach nicht der Vater. Stattdessen habe sie im Ausland «jemanden kennengelernt und in ihm den Halt gefunden, der mir jahrelang gefehlt hat». Ihre wachsende Familie wolle sie aber auch künftig so gut es geht privat halten, beteuert sie. «Ich habe es die letzten fünf Jahre geschafft, meine Familie und meine Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, und so wird es auch bei meinem zweiten Kind sein. Ich kann Menschen nicht verstehen, die Kinder für Gossip und Schlagzeilen missbrauchen.»