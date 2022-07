Sommerpause: Die Queen kühlt sich in Balmoral ab

In Balmoral soll es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Umbaumassnahmen gegeben haben. Unter anderem wurde im dazugehörigen Landhaus Craigowan Lodge angeblich ein rollstuhlgerechter Aufzug installiert. Die Queen hat seit einigen Monaten mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen. Craigowan Lodge liegt in der Nähe des Schlosses Balmoral, in dem rustikalen Steinhaus könnte sich die Königin zu Beginn ihres Sommerurlaubs aufhalten, da Teile der Residenz bis zum 2. August noch für Besucher offenstehen.