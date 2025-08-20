Sommersalat mit gegrilltem Hähnchen und Pfirsichen

Sommerlicher Genuss in seiner schönsten Form: Dieser Salat bringt sonnengereifte Aromen direkt auf den Teller. Zart gegrilltes Hähnchen, karamellisierte Pfirsiche und frische Himbeeren treffen auf cremigen Ziegenkäse und knusprige Walnüsse – eine Kombi, die überrascht und begeistert. Perfekt für ein leichtes Dinner im Grünen oder ein besonderes Mittagessen auf Balkon oder Terrasse.
Zutaten (4 Personen)
600 g Hühnerbrustfilets
4 reife Pfirsiche
200 g frische Himbeeren
100 g Walnusskerne
150 g gemischter Blattsalat (Rucola, Babyspinat, Feldsalat)
150 g Ziegenkäse, zerbröselt
4 EL Olivenöl
3 EL Weissweinessig
1 TL Dijon–Senf
2 EL frische Thymianblätter
Meersalz und schwarzer Pfeffer
1 Bio–Zitrone (Saft)
Kochutensilien: Grillpfanne, Salatschüssel, Schneebesen, Schneidebrett, scharfes Messer, Zitronenpresse, Messbecher
Zubereitung (35 Minuten)
Die Hühnerbrustfilets mit Küchenpapier trocken tupfen und anschliessend in gleichmässige Streifen von etwa 2 cm Breite schneiden. Das Fleisch mit Salz, Pfeffer und einem Esslöffel Olivenöl marinieren und die Thymianblätter darüber streuen.
Die Pfirsiche halbieren, entkernen und in dicke Spalten schneiden. Eine Grillpfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen und die Hühnchenstreifen darin etwa 6–7 Minuten von allen Seiten goldbraun braten, bis sie durchgegart sind. Das Fleisch beiseite stellen und warm halten.
In derselben Pfanne die Pfirsichspalten etwa 3–4 Minuten grillen, bis sie leicht karamellisiert sind und appetitliche Grillstreifen zeigen. Die Früchte sollten weich, aber noch bissfest sein.
Die Walnüsse in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze 3–4 Minuten rösten. Grob hacken und beiseite stellen.
Für das Dressing Weissweinessig mit Dijon–Senf in einer kleinen Schüssel verrühren. Das restliche Olivenöl langsam einrühren und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
Den gemischten Blattsalat gründlich waschen, in einer Salatschleuder trocknen und in einer grossen Schüssel anrichten. Die warmen Hühnchenstreifen und gegrillten Pfirsiche darauf verteilen. Die frischen Himbeeren und gerösteten Walnüsse dazugeben. Mit dem zerbröselten Ziegenkäse bestreuen und das Dressing darüber träufeln.
Anrichtetipps
Den Salat auf grossen, flachen Tellern anrichten und die einzelnen Zutaten dekorativ verteilen. Die Himbeeren als bunte Farbtupfer platzieren und mit frischen Thymianblättern ergänzen.
Getränkeempfehlung
Ein fruchtiges, nicht zu hopfenbetontes Weissbier oder ein spritziges Radler passen gut zu dem Gericht.
Eine selbstgemachte Pfirsich–Minz–Limonade mit Zitronenwasser und frischer Minze bildet eine erfrischende, alkoholfreie Alternative.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version die Hühnchenstreifen durch gegrillte Halloumi–Scheiben oder geröstete Kichererbsen ersetzen.
Mit Erdbeeren als Ergänzung zu den Himbeeren wird der Salat noch sommerlicher.