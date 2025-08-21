Sommersalat mit gegrilltem Hähnchen und Pfirsichen

Sommerlicher Genuss in seiner schönsten Form: Dieser Salat bringt sonnengereifte Aromen direkt auf den Teller. Zart gegrilltes Hähnchen, karamellisierte Pfirsiche und frische Himbeeren treffen auf cremigen Ziegenkäse und knusprige Walnüsse – eine Kombi, die überrascht und begeistert. Perfekt für ein leichtes Dinner im Grünen oder ein besonderes Mittagessen auf Balkon oder Terrasse.