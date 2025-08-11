«Sommerurlaub anders vorgestellt»: Lola Weippert liegt im Krankenhaus

«Liebe Grüsse aus dem Krankenhaus mit 20cm langer Spritze in der Wirbelsäule», postet Weippert in einem kurzen Video. «Drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf», ruft sie ihre Fans auf und ergänzt ein Emoji mit betenden Händen. «PS: Passt auf euch auf, ohne Gesundheit ist alles nichts!»