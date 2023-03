Sommerurlaub: Diese Reiseziele sind 2023 am günstigsten

Europäische Hauptstädte zum Schnäppchenpreis

Skyscanner hat einige der beliebtesten Verbindungen unter die Lupe genommen und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: Urlauberinnen und Urlauber, die im Juli von Frankfurt nach Palma de Mallorca fliegen wollen, sollten an einem Mittwoch reisen und zehn Wochen im Voraus buchen. Der durchschnittliche Preis für Hin- und Rückflug beläuft sich so auf rund 164 Euro. Wer im August für 134 Euro die deutsche gegen die italienische Hauptstadt tauschen möchte, macht dies an einem Mittwoch und bucht 22 Wochen vorher. Ganze 24 Wochen im Voraus sollte eine Reise von Köln nach Lissabon geplant werden. Um im August für 207 Euro nach Portugal zu gelangen, am besten an einem Donnerstag fliegen.