Sonderfolge zum Überfall: So feiert RTLzwei 15 Jahre «Die Geissens»

Sonderfolge zum Raubüberfall aus dem Sommer

Am 5. Januar sendet RTLzwei zur besten Sendezeit eine neue Sonderfolge zu den Geissens. In «Die Geissens Spezial: Der Überfall» berichten Carmen und Robert von einem Einbruch in ihre Villa in Saint–Tropez. Im Juni dieses Jahres drangen vier maskierte Personen in das Anwesen ein. Sie verletzten Carmen am Hals und Robert an den Rippen. Die Täter verschwanden mit Beute im Wert von angeblich 200.000 Euro.