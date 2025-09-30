Sondersendung! Taylor Swift bekommt eine ganze «Late Night»-Show-Folge

Kino–Event zum Album–Start

Wie «The Hollywood Reporter» weiter meldet, können Fans bereits am Wochenende vor den TV–Auftritten in ausgewählten Kinos an einer Release–Party teilnehmen. Dort wird das Video zur Single «The Fate of Ophelia» gezeigt, ergänzt um exklusives Behind–the–Scenes–Material und weitere Überraschungen. Diese Verbindung von Musik und Kinoerlebnis hat Swift in der Vergangenheit bereits erfolgreich erprobt und nutzt sie nun erneut, um ihre Fangemeinde direkt einzubinden.