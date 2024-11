«Songs Of A Lost World»: The Cure vertonen den Weltuntergang

Ein Song für Smiths verstorbenen Bruder

Über den Tod seines Bruders hat Smith einen eigenen Song geschrieben, den Fans von den Live–Auftritten der Band kennen könnten. «I Can Never Say Goodbye» heisst er und hat nicht nur Smith selbst schon auf der Bühne zum Weinen gebracht: «Shadows growing closer now/ There is nowhere left to hide / I can‹t wake this dreamless sleep / However hard I try». Den Todesstoss gibt schliesslich «Endsong», in dem sich minutenlang eine Schallwand aus heulenden Gitarren, Synthesizer–Flächen und einem in die Unterwelt stolpernden Schlagzeug verdichtet. Nach sechs Minuten Fiebertraum setzt Smiths Gesang ein und fragt mit ewig junger Stimme, wie er so alt werden konnte. Es folgt der Abschied von jeglichen Träumen und Hoffnungen: «It›s all gone, it‹s all gone / I will lose myself in time / It won›t be long / It's all gone».