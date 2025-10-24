Sonja Zietlow: Bei «Hensslers Dreamteam» war es «wie im Zoo»

Wie war die Zusammenarbeit mit Henssler, Güngörmüş und Zacherl für Sie?

Zietlow: Wie im Zoo! «TV–Koch» ist ja für mich eine völlig unbekannte Spezies – und die Drei mussten sich auch erst mal zusammenraufen. Jeder von denen ist es gewohnt, der Boss in der Küche zu sein – und so eine Show alleine zu tragen. Aber die haben schnell kapiert, dass da das Musketier–Motto gilt: Einer muss für alle arbeiten, aber auch mal alle für einen. Demokratie funktioniert in der Küche nur, wenn alles läuft. Wenn es chaotisch wird, muss einer putschen – und das ist natürlich meistens Steffen.