Sonja Zietlow: Das kritisiert sie am Allstars-Dschungelcamp

Inwiefern ist die Halloween–Ausgabe anders als die erste Staffel?

Zietlow: Erst einmal wird sie auf RTL+ ausgestrahlt, nur die erste Folge gibt es bei RTL. Und wir haben achtmal eine Ein–Stunden–Sendung, was ich persönlich super finde, weil es so richtig knackig ist und total schnell geht. Wir lernen die Leute kennen, es geht sofort ins erste Spiel und dann ist ganz schnell der runde Tisch. Wegen Halloween ist das Setting dementsprechend dekoriert. Es wird ein bisschen morbid und gruselig und bei unseren Spielen spielen sehr viele Geister aus dem Jenseits, Gräber und Gruften und der Tod eine Rolle. In einem fort wird das Licht flackern, es ist kalt und dunkel und die Promis müssen durchrennen wie in einer Geisterbahn. Da kommt es darauf an, wie gut man damit umgehen kann. Bei einer Kandidatin fliessen Tränen, weil sie so viel Angst hat...