Sonja Zietlow moderiert die neue VOX-Kochshow «Hensslers Dreamteam»

Henssler–Herbst bei VOX

«Hensslers Dreamteam» ist nur eines von drei neuen Formaten, mit denen Steffen Henssler aktuell bei VOX vertreten ist. Nach über einem Jahrzehnt Erfolg mit «Grill den Henssler» erweitert der Sender das Henssler–Universum: Neben «Hensslers Dreamteam» plant VOX auch «Europa grillt den Henssler», bei dem der TV–Koch in vier Shows gegen Vertreter aus ganz Europa antritt. Ausserdem lief bereits Ende August «Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer», in dem Henssler gemeinsam mit Johann Lafer (68) bei der Pizza–Weltmeisterschaft in Italien teilnahm.