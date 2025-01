Sonja Zietlow und Jan Köppen: Diese Dschungel-Stars sind die Favoriten

Ab dem heutigen Freitagabend begrüssen Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) die neuen Bewohner im Dschungelcamp. Das eingeschworene Moderatoren–Duo hat dabei offenbar ganz klare Favoriten. Zwar will Zietlow «total unvoreingenommen» in die Show gehen und die Kandidatinnen und Kandidaten so kennenlernen, wie sie sich im Dschungelcamp geben, einige Meinungen hat sie sich aber doch schon gebildet – positiv und negativ.