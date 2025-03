«Sonne und Beton»: RTL+ zeigt Felix-Lobrecht-Film

Ab dem 2. Mai kommen User des Streamingdienstes RTL+ in den Genuss von «Sonne und Beton». An diesem Datum startet die Verfilmung des Romans von Felix Lobrecht (36) dort, wie aus einer Mitteilung von RTL hervorgeht. Die vielfach ausgezeichnete Milieu–Studie zeichnet ein authentisches Bild jugendlichen Lebens in der Berliner Gropiusstadt. In dem sozialen Brennpunkt ist auch Comedian und Podcaster Lobrecht («Gemischtes Hack») aufgewachsen.