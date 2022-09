Duft von Sonnencreme gegen die schlechte Winterlaune

Moderatorin Mareile Höppner (45) gibt ihre Schwäche «für gut riechende Männer» zu. «Da drehe ich mich schon mal um, wenn so einer an mir vorbeiläuft», raunte sie. Ansonsten hat es ihr der «Duft von Sonnencreme» sehr angetan, den sie sich für die «gute Laune» auch mal im Winter auf die Haut macht, «weil's so nach Sommer riecht!». Doch auch der Winter halte schöne Gerüche bereit: «Das Plätzchen-Rezept meiner Oma habe ich nur mal nachgebacken, um sie einfach wieder in die Nase zu bekommen.» Was sie dagegen überhaupt nicht mag, sind synthetische Duftstoffe. Am schlimmsten seien für sie «Duftbäume im Auto bei geschlossenem Fenster - ein Kindheitstrauma!».