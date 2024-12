Sonntagsgottesdienst mit König Charles III. und Prinzessin Anne

Zum Weihnachtsgottesdienst hatten sich vor wenigen Tagen noch deutlich mehr Familienmitglieder eingefunden. Charles III. kam in Begleitung seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), und der Verwandtschaft – und zeigte sich auch hier auf dem Weg zur Kirche in guter Laune. Hinter dem Königspaar lief Prinzessin Kate (42) mit ihrem Sohn Prinz Louis (6), an ihrer Seite waren ihr Ehemann, Prinz William (42), sowie deren weitere Kinder Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11). Daneben schlossen sich unter anderem auch Annes Tochter, Zara Tindall (43), mit ihrem Ehemann, Mike Tindall (46), und den Kindern an.