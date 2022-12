Wo gibt es die PS5?

Die Kontingente selbst grosser Händler wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn waren in den vergangenen Wochen jedoch weiterhin stark eingeschränkt. Zwar wird die Konsole immer wieder angeboten, aber meist ist sie ebenso schnell wieder vergriffen. Teils haben Kundinnen und Kunden jedoch die Möglichkeit, sich für ein Gerät auf eine Warteliste setzen zu lassen - so etwa direkt bei Sony. «Wir werden unseren Kunden eine begrenzte Menge an PS5-Konsolen zum Kauf direkt bei PlayStation anbieten. Wenn du ausgewählt wirst, werden wir dich per E-Mail mit Anweisungen und Details kontaktieren», heisst es dort unter anderem.