Sonya Kraus: «Chemo bedeutet, du wirst zum Zombie»

Die Moderatorin Sonya Kraus (48) hat in einem bemerkenswerten Instagram-Video ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Nun gibt sie in einem Gespräch mit «RTL exklusiv» weitere Details ihrer Erkrankung bekannt. Als Ärzte im Herbst ihr die Diagnose mitteilten, sei das für sie ein «irres Gefühl» gewesen, erzählt Kraus im Interview. So, als würde der «Luftdruck runtergehen und es wird ganz schwer und feucht und warm und heiss und kalt gleichzeitig».