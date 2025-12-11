Sonya Kraus kehrt zum «TV total Turmspringen» zurück

Für Sonya Kraus ist es ein weiterer TV–Job nach einer schweren Phase in ihrem Leben. Im Frühjahr 2022 machte sie öffentlich, dass bei ihr im September 2021 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Sie unterzog sich anschliessend einer Mastektomie und Chemotherapie. Für ihren offenen Umgang mit der Erkrankung erhielt sie viel Zuspruch. Im Januar 2023 feierte die ehemalige «talk talk talk»–Moderatorin in der Neuauflage des Spielshow–Klassikers «Glücksrad» ihre Rückkehr auf die TV–Bildschirme.