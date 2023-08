«Sophia, der Tod & ich»: Schwarzhumoriges Regiedebüt von Charly Hübner

Grandios verkörpert wird Morten von dem Hamburger Schauspieler Marc Hosemann, der nach seinem Debüt in «Die hirnlose Frau» (1994) unter anderem in vielen Kultproduktionen zu sehen war. Darunter zuletzt mit Charly Hübner in «Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt» (2017), in Fatih Akins (50) «Der Goldene Handschuh» (2019) oder in der satirischen TV–Serie «Blackout» (2021). Seit 2021 spielt er in der Mockumentary–Serie «Die Discounter» den Filialleiter Thorsten.