Sophia Loren: Die Filmdiva feiert 90. Geburtstag

Schon 1953 hatte sie in «Weisse Frau in Afrika» ihre erste Hauptrolle in einem Film. Ponti führte sie in Hollywood ein, und gleich in ihrem ersten Film in den USA stand sie in «Stolz und Leidenschaft» (1957) neben Cary Grant (1904–1986) und Frank Sinatra (1915–1998) vor der Kamera. Es folgte die Hollywoodkomödie «Hausboot», wiederum mit Cary Grant, dann die Filmromanze «Es begann in Neapel» mit Clark Gable (1901–1960). Schliesslich bekam sie die weibliche Hauptrolle im Monumentalfilm «El Cid» (1961) an der Seite von Charlton Heston (1923–2008).