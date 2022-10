Wie die Zeitung «La Repubblica» berichtet, liess sich Sophia Loren bei dem kurzen Gang über den roten Teppich viel Zeit, um ihre Fans zu begrüssen, bevor sie das neue Lokal betrat. In Italien gibt es neben dem Restaurant in Mailand auch eines in Florenz, das den Namen der berühmten Schauspielerin trägt. Ein weiteres soll geplant sein. Loren galt schon immer als leidenschaftliche Köchin, Bücher mit ihren Rezepten wurden zu Bestsellern.