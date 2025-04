Sophia Thiel hat mit ihrem neuen Freund schon über Kinder gesprochen

Die gebürtige Rosenheimerin hatte demnach etwas Bodenständiges gesucht. Sie wollte jemanden, der morgens aufstehe und glücklich mit dem sei, was er habe. Der auch die «kleinen Dinge» zu schätzen wisse: «Einer, der nicht immer höher, schneller und weiter kommen will – und für den die Karriere nicht das Allerwichtigste im Leben ist. Bitte kein Mann mehr mit dem Kopf in den Wolken statt im realen Leben.»