Sophia Thiel: Ihr neuer Freund ist ein Polizist

Vom Tinder–Match zum Liebesglück

Der Zufall wollte es, dass sie bei Tinder auf einen Polizisten mit russischen Wurzeln traf. Geboren in St. Petersburg und aufgewachsen in Berlin, verkörpert er für sie im wahrsten Sinne des Wortes einen «Freund und Helfer». Die Kennenlernphase verlief allerdings nicht ohne amüsante Momente – besonders als ihm bewusst wurde, dass er eine prominente Dame datete, was er zunächst gar nicht bemerkte.