Sophia Thomalla bekommt unerwarteten Besuch auf der Tribüne

Auch Meyer–Wölden postete das Bild in ihrer Story und schrieb zusätzlich: «Na klar, es gibt immer Support von hier! Weiter geht's». Für Meyer–Wölden war die Anreise zugegeben aber auch nicht besonders weit: Sie lebt mit ihren insgesamt fünf Kindern in Miami. Den kinderfreien Abend, wie sie in ihrer Story schreibt, hat sie aber wohl Thomalla zu verdanken. In einem weiteren Foto gratuliert sie Zverev zum Sieg und schreibt an die Moderatorin gerichtet: «Danke für die tolle Organisation.»