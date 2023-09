Sophia Thomalla: Das passiert, wenn Zverev nicht zum Friseur geht

Model und Moderatorin Sophia Thomalla (33) hat in New York City das American Museum of Natural History besucht. In ihren Instagram–Storys lässt sie ihre Fans und Follower daran teilhaben. Auch ein lustiger Seitenhieb auf ihren Partner, den Tennisstar Alexander Zverev (26), ist unter ihren Beiträgen aus dem berühmten Naturkundemuseum.