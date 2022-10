Pirelli für die Baustelle

Sophia Thomalla: Neuer Schüttgut-Kalender mit Lukas Podolski

Seit 2019 ist Sophia Thomalla Miteigentümerin der Schüttgut-App Schüttflix. Zum mittlerweile vierten Mal posiert sie auch in der neuesten Ausgabe des Firmen-Kalenders in sexy Outfits auf Baustellen - diesmal mit Lukas Podolski an ihrer Seite.