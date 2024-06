Sophia Thomalla präsentiert neue Show «Splash! - Das Promi-Pool-Quiz»

Wassershows scheinen sich aktuell bei den Sender–Verantwortlichen grosser Beliebtheit zu erfreuen. Erst im Mai fanden die «RTL Wasserspiele» statt, im Januar stürzten sich Prominente beim «RTL Turmspringen» in die Fluten. «Splash! – Das Promi–Pool–Quiz» basiert auf dem niederländischen Format «The Quiz with the Balls», das im vergangenen Jahr an den Start ging.