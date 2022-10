Sophia Thomalla: So süss gratuliert ihr Alexander Zverev zum Geburtstag

Auszeit auf den Malediven - weit weg von den Medien

Aktuell gönnen sie sich eine Auszeit auf den Malediven, wie Thomalla in einem eigenen Beitrag schreibt. Auf einem Foto steht sie mit einem opulenten Strauss Rosen im Arm vor dem Meer. In der Bildunterschrift beschreibt sie, dass die Familie ihres Freundes ihn auf allen Ebenen unterstütze, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann, «während ich versuche TV-Shows so lange wie möglich fernzubleiben, um meinen Geburtstag mit ihnen an diesem wunderschönen Ort zu geniessen».