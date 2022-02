Sophia Thomalla teilt Kindheitsfoto mit Mutter Simone und Rudi Assauer

Sophia Thomalla (32) hat ein besonderes Foto aus ihrer Kindheit geteilt. Auf Instagram postete sie ein Bild, das sie mit ihrer Mutter Simone Thomalla (56) und Rudi Assauer (1944-2019) zeigt. Die Schauspielerin und der Ex-Manager von FC Schalke 04 waren von 2000 bis 2009 liiert. Das Foto zeigt das ehemalige Paar in einer Umarmung im Stadion in Gelsenkirchen, die kleine Sophia steht in einem blauen Schalke-Pullover dazwischen, zu ihren Füssen steht der DFB-Pokal.