Sophia Thomalla und Alexander Zverev senden Liebesgrüsse

Beim Davis-Cup in Rio de Janeiro hat Tennisstar Alexander Zverev (24) zwar beide Einzelspiele gewonnen, von den Fans in Brasilien gab es dennoch keinen Support. Sein Comeback nach der Disqualifizierung in Mexiko löste beim Publikum keine Freude aus: «Wir wurden hier die ganze Zeit ausgebuht», so der Olympiasieger nach dem letzten Match. Umso mehr wird der 24-Jährige aber von Freundin Sophia Thomalla (32) unterstützt, die auf Instagram mehrere Pärchen-Schnappschüsse vom Tennisplatz teilte.