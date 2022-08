Sophia Thomalla wird Lukas Podolskis Chefin

Ein Lastwagen voller Sand

Vor allem die öffentliche, aber harmlose Streiterei zwischen Podolski und Thomalla sorgte im Mai für jede Menge Schlagzeilen. Die Moderatorin liess 13 Tonnen Sand vor Podolskis Sportpark in Bergheim abladen. Die 32-Jährige hatte den Kipper via Schüttflix bestellt. Über die App lassen sich Fahrzeuge ordern, die mit Sand, Schotter oder Kies beladen sind. «Dachte, Spielsand kann man als Sportler immer gut gebrauchen», scherzte Thomalla damals in einer Instagram-Story, die den Lastwagen mit der Ladung zeigte.