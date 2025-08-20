Sophia wird zehn: Cordalis-Katzenberger-Clan feiert im Freizeitpark

Ganze Familie und Freunde im Freizeitpark

Zum Frühstück im Matamba–Hotel gab es für das Geburtstagskind dann schon mal eine «süsse» Umarmung mit einem Löwen–Darsteller. Hier stiessen dann Sophias Oma, Iris Klein (58), und deren Partner Stefan Braun zur Geburtstagsgesellschaft. In ihren Stories zeigte Klein vorab schon mal eines der Geschenke: «Labubu–Kekse – Oh mein Gott, da wird sie sich freuen», schwärmt sie von den kleinen essbaren Monsterchen in Gelb, Hellblau und Braun, die sie bei einem Konditor bestellt hatte.