Sophie Turner gesteht: Ghosting gibt ihr Machtgefühl

Geständnis über toxisches Dating–Verhalten

Noch pikanter wurde es, als Turner zu einem Tweet über ihr Dating–Verhalten Stellung nahm. Ein Fan hatte geschrieben: «Ich würde Sophie erlauben, mich zu verletzen und mich dann zu ignorieren.» Diese Nachricht traf offenbar ins Schwarze.« Das ist tatsächlich das, was ich die ganze Zeit mache», gab Turner zu. «Ich bin eine grosse Ghosterin, was nichts ist, worauf ich stolz bin. Ich sage das mit einem Lächeln, aber ich bin nicht stolz darauf. Aber ich mache das ziemlich oft.»