Sophie Turner und Joe Jonas: Die Kinder bleiben erstmal in New York

Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) haben im Scheidungskrieg um ihre Kinder einen vorläufigen Kompromiss erzielt. Wie «Daily Mail» berichtet, bleiben die beiden gemeinsamen Töchter zunächst in New York. Die britische Schauspielerin hatte ihren amerikanischen Noch–Ehemann vor wenigen Tagen noch verklagt. Jonas solle die Pässe der Kinder zurückhalten, so der Vorwurf der «Game of Thrones»–Darstellerin. Sie könne die 2020 und 2022 geborenen Mädchen nicht mit zu Dreharbeiten in Grossbritannien nehmen.