Sophie Turner und Joe Jonas wollten permanent nach England ziehen

Streit um die Kinder

Sophie Turner gibt in den Dokumenten an, dass sie den Vater ihrer Töchter gebeten habe, ihre Kinder zurück nach England zu bringen, er weigere sich allerdings. Vergangene Woche hatte Turner ihren Ex verklagt, weil er angeblich nicht bereit war, die Kinder in ihre Heimat Grossbritannien reisen zu lassen. Er soll sich geweigert haben, ihr die Pässe von Willa und Delphine (1) auszuhändigen. Am 25. September einigten sich die beiden schliesslich, dass die beiden Töchter so lange in New York bleiben, bis das Thema Sorgerecht geklärt ist. Weder Sophie Turner noch Joe Jonas, so die Vereinbarung, dürften mit den Kindern den Staat verlassen.