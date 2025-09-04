Sophie Turner wird neue Lara Croft

Turner: "Ich gebe alles, was ich habe

Turner selbst zeigte sich «überglücklich» über die Rolle der ikonischen Figur. «Sie ist so ein ikonischer Charakter, der so vielen so viel bedeutet – und ich gebe alles, was ich habe», sagte die Schauspielerin. Die Herausforderung ist Turner bewusst: «Das sind riesige Schuhe, die es zu füllen gilt, wenn man in die Fussstapfen von Angelina und Alicia mit ihren kraftvollen Darbietungen tritt, aber mit Phoebe am Ruder sind wir (und Lara) alle in sehr sicheren Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, was wir vorhaben.»