Sophie von Wessex half an Geburtstag in Impfzentrum

Sophie von Wessex (57), die Ehefrau von Prinz Edward (57), hat am Donnerstag ihren Geburtstag gefeiert. Wie die Royal Family unter anderem auf Instagram schreibt, half Sophie an ihrem Ehrentag in einem Impfzentrum. Dazu veröffentlichten die Royals auf ihrem offiziellen Account mehrere Bilder, die die Gräfin von Wessex bei der Arbeit zeigen.