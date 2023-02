Sophie von Wessex: Zwischen Tontaubenschiessen und «Raketenautos»

Der Wettbewerb wurde 2023 in den Gibraltar Barracks im englischen Camberley ausgetragen. Wie schon in den vorangegangenen Jahren zeigte sich Sophie passend zu dem Event im Military-Look. Zu Khaki-Jeans trug sie am heutigen Dienstag einen Camouflage-Parka und eine grüne Cap. Einige Bilder zeigen Sophie von Wessex unter anderem konzentriert beim Tontaubenschiessen. Auf anderen gibt sie sich sichtlich gut gelaunt im Gespräch mit anwesenden Soldaten und deren Kommandeuren.