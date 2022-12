Sorge um Brasilien Fussball-Legende: Pelé meldet sich aus der Klinik

Auch die Ärzte zeichnen ein positives Bild

Der brasilianische Nationalheld Pelé ist nach Angaben des Krankenhauses, in dem er behandelt wird, stabil und spricht auf die Behandlung an. Der ehemalige brasilianische Stürmer war auf die Palliativstation verlegt worden, nachdem seine Chemotherapie zur Behandlung von Dickdarmkrebs ausgesetzt worden war. Doch die Ärzte, die ihn am Samstag in Sao Paulo behandelten, gaben ein positives Bild ab, wie «Mail Online Sunday» meldet.