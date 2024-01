Sorge um Charles & Kate: Erfuhr es Prinz Harry zuerst aus der Presse?

Fans und Sympathisanten des britischen Königshauses müssen derzeit in doppelter Hinsicht bangen. König Charles III. (75) muss sich in der kommenden Woche einer Prostata–Operation unterziehen, Prinzessin Kate (42) befindet sich derweil bereits aufgrund eines näher nicht beschriebenen Eingriffs am Bauch im Krankenhaus. Britische Medien, darunter «The Telegraph», berichten nun, dass Prinz Harry (39) wohl zuerst aus den Nachrichten davon erfahren haben könnte.