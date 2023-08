Sorge um Dschungelcamp-Star Peter Althof: Schulter-OP nach Sturz

Peter Althof (68) hat sich an der Schulter verletzt und musste am vergangenen Dienstag operiert werden. Das berichtete der Personenschützer und ehemalige Profi-Kampfsportler der «Bild»-Zeitung. In einem Golf-Club bei Neumarkt sei er vor dem ersten Loch mit dem linken Fuss an einer Lehmstelle ausgerutscht und hingefallen. «Das wäre nicht so schlimm gewesen, aber ich bin mit der Schulter genau auf einen Ast gefallen, ich habe es schon richtig knacken hören», erzählte er über den Unfall vor rund einer Woche.