Sorge um Frank Zander: Kultsänger wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Derzeit laufen die Vorbereitungen zum legendären Weihnachtsgans–Essen für Obdachlose und Bedürftige, das er in diesem Jahr bereits zum 29. Mal in Berlin organisiert und in zwei Wochen, am 22. Dezember, über die Bühne gehen soll. Sein Sohn deutete schon an, dass in diesem Jahr möglicherweise das Fest ohne Frank Zander stattfinden könnte: «Es ist nicht sicher, dass er bis zur Feier wieder fit wird.»