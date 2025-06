Sorge um Giorgio Armani: Designer sagt Auftritt bei Laufsteg-Show ab

Es ist das erste Mal, dass Giorgio Armani eine seiner Modenschauen verpasst. Am Freitag berichten diverse Medien, dass der Designer an zwei seiner Laufstegshows im Rahmen der Mailänder Modewoche nicht teilnehmen wird. Armani «erholt sich derzeit zu Hause», so das Modehaus in einer kurzen Erklärung, die allerdings keine weiteren Details über seinen gesundheitlichen Zustand enthielt.