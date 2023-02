Sorge um Jimmy Carter: Ex-US-Präsident in häuslicher Hospizpflege

Jimmy Carter (98), der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat sich in die häusliche Hospizpflege begeben und wird dort palliativ gepflegt. Nach einigen kürzeren Krankenhausaufenthalten in der letzten Zeit würden ab jetzt keine weiteren medizinischen Behandlungen mehr vorgenommen. Diese Entscheidung habe der schwer kranke Carter selbst getroffen, hiess es am Samstag in einer Twitter-Mitteilung des Carter Centers, einer vom demokratischen Politiker gegründeten Wohltätigkeitsorganisation. Die ihm noch verbleibende Zeit wolle er im Kreis seiner Familie verbringen.