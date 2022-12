Sorge um Joshua Kimmich: «Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle»

Nach dem bitteren Aus der DFB-Elf bei der WM in Katar hat sich der Nationalspieler Joshua Kimmich (27) im Interview in der Mixed-Zone nach dem Spiel völlig am Boden zerstört gezeigt. Den Tränen nahe sagte er in die Kameras und Mikrofone: «Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich echt in ein Loch falle.» Für ihn sei das Ausscheiden trotz des 4:2-Erfolgs gegen Costa Rica «der schwierigste Tag meiner Karriere». Er befürchte, dass dieses Debakel mit seinem Namen in Verbindung gebracht werde. Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft schloss der Profi vom FC Bayern München jedoch aus.