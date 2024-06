Sorge um Neil Young: Komplette Nordamerika-Tournee wurde abgesagt

Neil Young gilt als einer der einflussreichsten Musiker in Nordamerika. In seinen Werken vereint er seit Jahrzehnten unterschiedliche Musikrichtungen wie Folk, Country, Blues, Rock und Pop. Zu seinen grössten Hits zählen «Heart of Gold», «Hey Hey, My My (Into the Black)» oder «Rockin' in the Free World». Er gilt als stilprägend für unzählige Rockbands und als Vordenker der legendären Grunge–Bewegung der 1990er–Jahre, die mit Bands wie Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden eine ganze Generation begeisterte.